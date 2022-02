Покраїнски секретар др Зоран Милошевич нащивел школу „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Покраїнски секретар за високе образованє и наукововиглєдовацку роботу др Зоран Милошевич, вчера нащивел ОШШ зоз домом школярох „Петро Кузмяк”.

Покраїнски секретар Милошевич пришол з нагоди Дня мацеринского язика котри означени прешлого пондзелку, а наймладшим школяром першей и другей класи принєсол по школску ташку зоз школским прибором, и по чоколаду котрей ше найбаржей обрадовали.

Школяре привитали госца зоз интернационалну шпиванку у рускей верзиї „Хто щешлїви”, секретар ше у розгварки з нїма здогаднул своїх приватних познанствох зоз Руснацами зоз огляднуцом на єдинственосц рускей заєднїци у Сербиї и значносц пестованя образованя на руским язику, а познєйше отримана и кратка роботна схадзка зоз руководством Школи.

