Покраїнски секретар за польопривреду нащивел подприємство „ПАМ ПРОМЕТ”

ЕРДЕВИК – Покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство Чедомир Божич вєдно зоз предсидательом општини Шид Зораном Семеновичом, нащивели подприємство „ПАМ ПРОМЕТ“ у Ердевику.

Слово о подприємстве хторе продукує лїсковци и хторе на покраїнским конкурсу достало средства, як субвенцию за набавку опреми за продукцию.

Секретар Божич виявел же ресорни секретарият и надалєй будзе помагац и потримовац финансийно подприємства хтори успишни у продукциї овоци, як цо то фамелия Маукович з Ердевику, хтора продукує и брескинї.

