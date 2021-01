Покраїнски секретар за привреду и туризем нащивел Шид

ШИД – Покраїнски секретар за привреду и туризем Ненад Иванишевич зоз сотруднїками вчера нащивел Општину Шид, а приял го предсидатель Општини Зоран Семенович зоз сотруднїками.

На схадзки бешедоване о промоциї войводянского туризму, та и самей општини Шид, а секретарият поможе финансийно же би Туристична орґанизация Шиду представела туристични понукнуца у општини.

Тиж додал же по конкурсох нєодлуго буду опредзелєни 400 милиони динари за привредни и туристични проєкти и нову занятосц, а по општинох вєдно з Привредну комору Войводини буду отримовани такволани инфо днї.

Предсидатель Семенович гварел же општина Шид ма добри туристични понукнуца и же их з помоцу ресорного секретарияту понукнє на уровню держави, бо туризем у 2021. року розвойна шанса.

