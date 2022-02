Покраїнски секретар за туризем нащивел Руски Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” вчера отримана роботна схадзка представнїкох покраїнских власцох, Туристичней орґанизациї Сербиї, локалней самоуправи, фаховцох зоз домашнєй школи, локалного туристичного здруженя, грекокатолїцкей церкви, представительох институцийох и установох з валалу.

Схадзки присуствовали покраїнски секретар за туризем Ненад Иванишевич, помоцнїк секретара Милан Ярич, директорка Туристичней орґанизациї Сербиї Мария Лабович, предсидатель Дочасового орґану Општини Кула Дамян Милянич, помоцнїца директорки школи Лїляна Фина, секретар Месней заєднїци Руски Керестур Михайло Пашо, предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур и школски педаґоґ Любица Няради, парох керестурски о. Владислав Варґа, тутор Водици Михайло Чизмар, директор Туристичней орґанизациї Кула Владимир Станкович, директор Дома култури Руски Керестур Владимир Надь и директорка ЯКП Руском Биляна Ковачевич.

На схадзки бешедоване о можлївосцох образованя за туристичного технїчара у керестурскей школи, потим шицки присутни визначели свойо видзенє туристичних потенциялох у валалє, а представени и числени приклади добрей пракси – музей, Водица, церква, манастир, Конїцки клуб, як и можлївосц пририхтованя етно столох зоз традицийним руским єдзеньом.

Секретар Иванишевич понукнул помоц, и поволал на конкурованє при покраїнских секретариятох.

По законченю урядовей часци стретнуца, госци пожадали нащивиц Водицу, дзе их домашнї дзечнє привитали у єдним мини туристичним обходу.

