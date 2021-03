Покраїнски фонд за розвой польопривреди розписал аж 11 конкурси за кредитованє

АП ВОЙВОДИНА/КУЛА – Покраїнски фонд за розвой польопривреди розписал 11 конкурси за кредитованє инвестицийох реґистрованих польопривредних ґаздовствох котри отворени по 14. май.

Камата на шицки кредити виноши 1 одсто, а єст и ґрейс период. Розписани конкурси за купованє новей механїзациї, за нови системи за наводньованє и студнї, за статкарски фарми, за пчоларство, за пластенїки, за преробок овоци, грозна и желєняви, за процивкаменцово мрежи, за силоси и хладзальнї, за купованє целятох и прашатох, за купованє приплодних єдинкох у статкарстве, за нови овоцнїки.

Шицки информациї и документацию мож превжац он-лайн на сайту http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/, або у Канцелариї за локални економски розвой општини Кула, на трецим поверху будинку Општинскей управи у канцелариї 311, або на телефонске число 025/751-189.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)