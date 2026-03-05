Политика ма припадац гражданом – матурантка о борби и одвичательносци

Мешацами их видзиме на улїчкох, з даєднима зме ше упознали, а даєдних познаме лєм зоз видзеня. Шицких нас интересує цо вони думаю и цо планую. Членїца нєформалней орґанизациї Керестур Млади, матурантка Емина Бики, нам преноши свойо упечатки.

Понеже прешол рок од перших протестох, думаш же дзека опадла у медзичаше?

Думам же людзе скорей з векшу дзеку виходзели на протести. Тераз су вистати, алє свидоми того цо ше случує коло нїх. Гоч зме престали орґанизовац таки случованя, нє так же вецей нєт дзеки, алє ше нам указало же зоз протестами нє направиме таку пременку яку сцеме. Тераз ше фокусуєме на други ствари, як цо то виберанки котри нам шлїдза, бо нам вони можу принєсц тоти пременки котри жадаме. Так же гей, дзека за протестами опадла, алє нє опадла жажда за пременку. Особнє думам же нє треба одустац, бо проблеми пре котри зме вишли на улїчки ище вше исную.

Яке маце одношенє зоз людзми? Вше вецей людзе вас потримую, чи менєй?

Думам же єст вше вецей людзох, бо тоти цо на початку нє були бизовни кого потримац, тераз су на нашим боку. Людзе нєшка баржей информовани, могли нас видзиц на вецей местох у валалє и зоз часом похопиц хто зме и яки нам намири.

Як почала инициятива Керестур Млади у валалє?

Ище у януару прешлого року зме видзели же настала инициятива у Кули, та зме думали же би таку подобну требало порушац и у Керестуре. Товаришка и я направели дружтвени мрежи и анонимно наявели перши протест. Зоз часом зме уключели и людзох котрих познаме и котрим вериме, а тиж зме здобули вельо нови товаришства.

Постої главна особа котра водзи тото шицко?

Нє постої главна особа хтора водзи шицко тото. Гоч то порушали моя товаришка и я, нїґда зме нє були сами. През час ше тоту орґанизацию барз преширело и шицко одлучуєме вецейгласно.

Яке вам одношенє зоз колеґами у Кули?

На початку зме ше нє познали зоз колеґами и нє були зме барз блїзки зоз нїма. Одкеди ше почало приповедац о виберанкох, барз зме ше зблїжели зоз нїма и тераз зме уж нє лєм колеґи, алє и товарише.

Думаш же чежше орґанизовац таки случованя у малим месце, чи у векшим (Нови Сад, Беоґрад)?

Щиро, нє знам дзе чежше орґанизовац таки случованя, у малим месце єст менєй людзох, та вец єст и менєй средства и баржей ше треба закладац. У вельких городох єст вецей людзох, та вецей ствари на розполаганю. З другого боку, мило ми же ше ту шицки познаме и помагаме єдни другим тельо кельо можеме. У менших местох дакеди чежше орґанизовац таки случованя, понеже людзе повязани єдни з другима и часто ше боя яки буду пошлїдки, а у векших местох єст вецей людзох и анонимносци. Вшелїяк, кажди стредок ма свойо виволаня.

Плануєце тераз даяки активносци?

Тераз ше найбаржей фокусуєме на локални виберанки котри буду у нашей општини и плануєме отримовац акциї котри ше одноша праве на тоти виберанки. Думам же то перши крочай ґу побиди.

Чи ше пременєла ситуация у валалє од початку по тераз?

Думам же зме ше зблїжели зоз людзми зоз валалу хторих зме донєдавна видзели лєм у преходзе, а тераз вєдно зоз нїма правиме пременку.

Як ше тераз чувствуєце, понеже ше локални виберанки приблїжую?

Тераз ше чувствуєме одвичательно и возбудзено. Локални виберанки важни, бо ше на нїх одлучує о стварох котри директно вплївую на каждодньови живот людзох. Свидоми зме яки виволаня пред нами. Нє зявюєме ше як часц старих структурох, або пре особни интереси. Ми нова, млада екипа людзох котра шицко тото роби, бо вецей нє сце стац збоку. Сцеме же би ше насправди дацо пременєло на лєпше и же би ше политику врацело гражданом, а нє поєдинцом.

*Авторе и/або особи у тим тексту участвую на локалних виберанкох 2026

Можебуц вас будзе интересовац и: