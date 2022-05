Положени венєц на чесц шицким учашнїком у войни

РУСКИ КЕРЕСТУР – Месни одбор орґанизациї Здруженя борцох Народноошлєбодительней войни у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу, а у присустве векшого числа гражданох як скорейших рокох, означели 9. май, Дзень ошлєбодзеня од фашизму зоз символичним покладаньом венца ґу памятнїку Погинутому борцови у Спомин-парку револуциї у центру валала.

З нагоди ошлєбодзеня од фашизму у Другей шветовей войни, тот сход почал зоз минуту цихосци на чесц шицким котри дали свой живот за шлєбоду.

Потим, заменїк предсидателя Месней орґанизациї Дюра Папуґа, визначел же прешли 77 роки од ошлєбодзеня, же потераз єст точна евиденция шицких учашнїкох и погинутих борцох. Вкупно, на рижних биткох, з валалу участвовали 374 хлопи, з котрих погинули 50.

Папуґа з тей нагоди здогаднул же з тим сходом треба дац почесц и учашнїком и погинутим у воєних зраженьох пред нєполнима 30 роками котри настали як резултат розпаду Югославиї. На тот завод з валалу участвовали коло 350 хлопи, з котрих погинули троме. Тиж предложел и же би ше и медзи тима учашнїками направела точна евиденция, по углядзе на учашнїкох зоз скорейших войнох.

На тот завод, Папуґа и секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, начално догварели же би ше обновело Спомин-парк, понеже спомин-плоча зоз символичним вичним огньом уж даскельо роки розбита, а тиж и од штирох голубох лєм єден остал цали.

