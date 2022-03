Положени фундаментни камень за фабрику статковей покарми

ШИД – Предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич и министер вонкашнїх дїлох и тарґовини Мадярскей Петер Сиярто вчера у Индустрийней зони при Адашевцох у Општини Шид положели фундаментни камень за фабрику статковей покарми УБМ ґрупациї з Мадярскей.

Инвестиция будзе виношиц понад 24 милиони еври, рочно будзе випродуковане 200.000 тони статковей покарми, а роботу достаню 100 роботнїки.

Предсидатель Вучич вчера повторел же од нєшка будзе забранєни вивоз жита, кукурици, муки и олєю и додал же Сербия ма достаточни количества горива за два мешаци.

Вучич тиж гварел же одобрени проєкти за Основни школи „Сримски фронт“ и „Бранко Радичевич“ у Шидзе у вредносци 10 милиони еври, а у школи „Сримски фронт“ би мал буц направени базен.

