Польопривредна фахова служба Вербас орґанизовала Дзень поля

ВЕРБАС – Штварток, 24. юния, на парцелох коло автодраги Змаєво-Сириґ Польопривредна фахова служба (ПФС) Вербас орґанизовала традицийну манифестацию Дзень поля сцернянкового жита и защити рошлїнох.

На оглядних польох вкупней поверхносци вецей дзешатки гектари представена 81 файта ярцу, жита, тритикале и ражу, випродукованих у лабораторийох вецей институтох и наукових центрох.

Анї найцеплєйши юнийски дзень у остатнї 100 роки, яки бул праве тот 24. юний, нє зопар числених польопривредних продуковательох же би розпатрели можлївосци нових сортох и їх предносци, окреме кед ше на шацох применї шицки аґротехнїчни и други мири под час шатви.

По словох директора Польопривредней фаховей служби Вербас Александра Дюричковича, оглядне польо служи же би ше указало як мож на найлєпши способ випродуковац добри продукт и достац добри урожай. Того року заступени 70 файти сцернякового жита котри, як визначел, у винїмково добрим стану, ярец и раж пред косидбу, а нашеньски компаниї котри обишли оглядне польо задовольни з тим як ше огляд запровадзує и у котрим напряму ше розвива, гварел Дюричкович.

Фаховци зоз Польопривредней фаховей служби Вербас ше намагаю робиц шицко на найвисшим уровню, и додал, як оддзелєнє Министерства польопривреди и Покраїнского секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство, дац потримовку польопривредним продуковательом. Так, ПФС орґанизує жимски школи дзе ше польопривреднїки можу посовитовац з фаховцами як третировац шаце, аґрономи и защитаре континуовано едукую польопривреднїкох, а як визначел на концу Дюричкович, пре заєднїцки циль – же би ше запровадзело модерни аґрар и достало цо лєпши резултати.

