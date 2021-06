Польопривреднїком у вербаскей општини оможлївена безплатна анализа жеми

ВЕРБАС – Оддзелєнє за польопривреду Општинскей управи Вербас, у сотруднїцтве зоз Польопривредну фахову службу Вербас, оможлївело шицким польопривредним продуковательом безплатну контролу плодносци обрабяцей польопривредней жеми на териториї општини Вербас, сообщене зоз локалней самоуправи.

Поволани ношителє реґистрованих ґаздовствох, котри заинтерeсовани за анализу жеми, же би принєсли прикладнїки зоз своїх польох и вихасновали можлївосц тей безплатней услуги.

Увид до стану жеми приводзи до значней рационализациї у хаснованю штучного гною. Анализи жеми ше вецейнїсто виплаца, понеже зоз адекватним применьованьом штучного гною мож зашпоровац пенєж, звекшац урожай, алє и профит, визначене у сообщеню Оддзелєня за польопривреду Општинскей управи Вербас.

