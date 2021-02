Пол екипи хибело

ЛОВЧЕНАЦ – Пририхтуюци ше за початкох ярнєй часци Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере ФК Русин всоботу, 20. фебруара, одбавели приятельске стретнуце у Ловченцу процив ФК Нєґош, а з резултатом 3꞉2 (1꞉1).

Понеже змаганє заказане всоботу, до Ловченцу екипа Русина пошла преполовена, а од стандардних першотимцох, хибели пейцме бавяче.

Уж на початку, єдна од красших акцийох на терену була соло акция Матея Саянковича, хтори виєдначел резултат у першим полчасу кед вошол сам опрез ґолмана домашнєй екипи и поцильовал нєбранєну часц мрежи. Исти бавяч, Саянкович, и у другей часци змаганя дал свой други ґол.

На нєдзельовим стретнуцу Русин бавел у составе – Калинич, Боднар, Кочиш, Малацко, Ланчужанин, Бранкович, Голик, Джуджар, Саянкович, Павлович, Даноєвич и Тома.

Шлїдуюце приятельске стретнуце заказане за соботу, 27. фебруар, на хторим Русиновци буду бавиц у Червинки процив ФК Червинка.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)