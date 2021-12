Помагайме дзе треба

НОВИ САД – У Церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, вчера преславене швето св. Миколая, а после вечаршей читаней Служби Божей, Миколай дзецом подзелєл 30 пакецики.

У своєй казанї, парох о. Юлиян Рац гварел же радосц же того року, за розлику од прешлого, у церкви ознова Миколай, а и же ту дзеци и же у церкви мож чуц їх гласи.

Парох Рац гварел же добродїй Миколай пошвецел цали свой живот за тих цо у потреби. Вон святи хтори видзел Исуса у каждому чловекови и помагал дзе требало. Пороздавал свой маєток худобним, а источасно кончел и свойо священїцки обовязки. Вон барз добре розумел блаженства о хторих Исус наказовал, а блаженства то драга до святосци и християнскей совершеносци.

Парох здогаднул вирних парохиянох же треба приявйовац нємоцних и старших за крачунску споведз.

После Служби Божей, дзеци Дарко Корпаш, Кристина Ковач и Теодора Рамач, хторих пририхтала вироучителька Мелания Римар, отримали кратку програму на чесц Миколайови.

