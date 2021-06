Помоц на терену

Роботнї хтори Национални совит Руснацох, односно його Роботне цело Проєктни биро од яри орґанизую по наших местох за представительох руских културних дружтвох, алє и других локалних здруженьох гражданох ище єден, а можебуц и єдини способ як премосциц бариєру медзи теорию и праксу хтора постої одкеди у нашим дружтве принцип проєктного финансованя скоро шицких явних активносцох надрилєни як пануюца парадиґма.

О теориї вецей нє вредзи трошиц слова. Чи принцип проєктного финансованя сполнює свой основни циль, а то розвой и проґрес у каждим сеґменту дружтвеного живота, чи є лєм нєадекватна и нєбизовна замена за нїґда прежаловани „буджет”, о тим ше за остатнї 10 и вецей роки вельо бешедовало, писало, штудирало и мудровало. Углавним, правила таки яки су, и хто сце остац у бависку, муши по нїх бавиц.

Медзитим, на ришованє хронїчних проблемох у пракси, односно розуменю, почитованю и примени спомнутих правилох проєктного финансованя мож поробиц вельо, а то и задумка и циль тей свойофайтовей турнеї Проєктного бироа хтори потераз нащивел Нови Сад, Дюрдьов, Срим и Керестур, а найскорей предлужи и далєй по руских местох. Як гваря у тим роботним целу, вони анї нє можу, анї им то нє робота, писац проєкти за шицких. Їх мисия помогнуц, посовитовац, обучиц и мотивовац (можебуц тото и найважнєйше) шицких заинтересованих же би ше перше сами одшмелєли на тот крочай, а вец поступнє, през роботу и здобуте искуство и злєпшовали свойо перформанси и портфолия, як ше то гутори у швеце конкурсох, апликованя и проєктного финансованя. Можебуц випатра же позно правиц „перши крочаї” у ситуациї же спомнути процеси тирваю уж длужей як 10 роки, алє нїґда нє позно цошка меняц, кед же уж дотераз нє функционовало найлєпше.

Розумлїве и обаванє, алє и одперанє „у бази” ґу писаню проєктох и провадзеню конкурсох, розумлїве аж и чеканє же то пороби хтошка други „кому то робота”. Нє реално обчековац же особи хтори активни на терену – чи у култури, чи у спорту, чи у гоч хторей другей обласци аматеризму, попри роботи и професиї з хторей жию можу видвоїц ище єден „роботни час” на проєкти и конкурси. Алє реалносц и тото же то нє може поробиц нїхто други место нїх. Прето найлєпша, а и єдина опция, щиро прилапиц помоц хтору понука Проєктни биро.

