Попис и упис

Гоч ше наявйовало же виберанки за нови зволаня националних совитох меншинских заєднїцох у Републики Сербиї, пре наступни Попис жительства, буду пролонґовани за шлїдуюцу яр, нєдавно зме дознали же обидва тоти вельки подняца заш лєм буду отримани на єшень, практично нараз. Попис ма буц окончени у октобру, а виберанки муша буц закончени найпознєйше по 15. новембер.

Як и звичайно, то и добре, и нє. Предносц тото же у таким згуснутим календаре подїйох од сущного националного значеня за отриманє и будучносц нашей заєднїци мож обчековац високи ступень синерґиї, дзе попис и виберанки нє буду два феномени єден коло другого, алє у взаємней, наздаваме ше стимулуюцей вязи. По розумней лоґики мож предпоставиц же припаднїки нашей заєднїци хтори ше на попису вияшня як Руснаци, док су ище „у теми” можебуц укажу и векше интересованє за участвованє на виберанкох, чи як кандидати, чи як гласаче, чи у обидвох свойствох. Вецей понукнути опциї и векша виходносц вше лєпши за плурализем.

Проблематичне тото же векшина наших людзох хтора нє каждодньово у „руснацтве” годна остац помилєна и помишац тоти два розлични, а твардо повязани процеси. Окреме тоти наймладши, хтори през остатнї штири роки ступели до полнолїтства и тераз першираз буду мац право гласац. Замишательство у тим же ше нови гласаче перше буду мушиц уписац до Окремного виберацкого списку. Уж мож задумац яки то принєше дилеми типа „Уж ме пописали, цо ше мам ище раз уписовац” и подобне.

Прето, шицки актере нашого явного живота муша вихасновац кажду минутку огранїченого часу хтори пред нами же би каждому хто сце слухац, а окреме тому кого национални ствари, нїби, „нє интересую”, розтолковали прецо то важне и заєднїци, и каждому єй членови, и же зме як ридко кеди пред ситуацию же общи и особни интереси идентични.

