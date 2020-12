Попуст на нашо кнїжки тирва до штвартку

НОВИ САД – Попуст на кнїжки НВУ Руске слово, котри почал 25. новембра, будзе тривац по штварток, 24. децембер.

У тим периодзе кнїжки котри ше находза у Каталоґу кнїжкох (находзи ше на нашим сайту, а мож го опатриц и на тим ЛИНКУ), як и кнїжки котри поставени у нашей онлайн кнїжкарнї, туньши за 30 одсто. То значи же кнїжки котри потераз видати, як и шицки нови, годно купиц по вигодних ценох. Єдина кнїжка котру ше предава по стандардней цени то Руски християнски Календар 2021 и кошта 500 динари.

Окрем у онлайн кнїжкарнї, цо у епидемиолоґийней ситуациї представя безпечне купованє, нашо виданя мож купиц и при колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) и на нови дочасови 021 3020-167, або стари телефон 021 6613 697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон РК 025 703 311, од 9 по 13 годзин).

Купованє кнїжкох прейґ интернету обезпечене на териториї Републики Сербиї. Кед же дахто зоз иножемства жада купиц даєдну нашу кнїжку, шицки информациї о способе доручованя може достац на имейл: rsfin@ruskeslovo.com.

