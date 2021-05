Попуст 30 одсто и прейґ е-кнїжкарнї „Руского слова”

НОВИ САД – Попуст 30 одсто на шицки кнїжки НВУ „Руске слово”, котри будзе 9. и 10. мая, одноши ше и на е-кнїжкарню „Руского слова”.

Попуст ше рахує кед ше кнїжки „Руского слова” тоти два днї наручи и у онлайн кнїжкарнї. Кнїжки тим цо наруча сцигую прейґ швидкей пошти, а векшина кнїжкох будзе коштац 210 динари (плус трошки доставяня).

Обновени електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” (документ у PDF формату), верзия од мая 2021. року, можеце зняц на тим линку (01.05.2021 Katalog knjizkoh Ruskoho slova-ceni popust), лєбо на правим боку на нашим сайту.

За купени на попусту 10 кнїжки одразу, даруєме предплату тижньових новинох „е-Рускe словo” (у ПДФ формату) до конца рока. Тим цо купя 20 кнїжки на попусту даруєме друковану предплату тижньових новинох „Руске слово” до конца рока. Тота вигодносц важи и за онлайн наручованє и купованє кнїжкох.

