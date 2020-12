Порада за виртуални музей

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, пондзелок, 21. децембра, отримана перша роботна схадзка зоз тему – виртуaлни музей.

У поради участвовали предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, предсидателька Националного совиту Бунєвцох Сузана Куюнджич Остоїч, директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович и директорка Основней школи и Ґимназиї Петро Кузмяк у Руским Керестуре Наталия Будински.

Тему представела директорка Наталия Будински, понеже є активна у виртуалней заєднїци Майкрософт наставнїкох и зоз школярами уж участвовала у рижних подобних активносцох тей виртуалней заєднїци. Вона и предложела идеї за початок, односно же би ше то могло поробиц през образовну систему дзе би школяре були анґажовани през орґанизованє рижних роботньох зоз менторством фаховцох.

Директорка Анамария Ранкович представела же цо до тераз у ЗК войводянских Руснацох поробене же би ше зачувало и каталоґизовало артефакти.

Предсидателька Сузана Куюнджич Остоїч ше после краткого викладаня о стану у бунєвацкей заєднїци зложела же би и вони могли таки идеї виреализовац, а медзи иншим, гварела и же єст ище досц того о чим би требало роздумовац, як цо то и самоотримовносц, окреме же вони нє маю адекватни простор дзе би таки предмети чували.

Предсидатель Борислав Сакач, хтори и орґанизовал тоту схадзку, гварел же основна идея же пре евидентни материялни обставини нє можеме направиц прави Музей, а маме потребу охранїц нашу традицию и музейни вредносци хтори з часом препадню кед ше дахто нє будзе старац о нїх. Єдна од можлївосцох у 21. вику то диґитализация, односно направиц тот диґитални музей, дзе артефакти зоз хторима розполагаме останю зазначени на одредзеним уровню, од початнїцкого школярского по фахови уровень. А вец ше будземе намагац гевто цо найквалитетнєйше и цо поробене на фахови способ орґанизовац до презентациї, хтора би представяла цалосц, односно – виртуални музей.

У тей хвильки анґажовани лєм два национални совити прето же зме досц подобни, за тераз ше третираме як дахто хто нє ма матичну державу, та нє маме окремни жридла за финансованє, прето чераме искуства зоз рижних обласцох же бизме були цо ефикаснєйши – потолковал предсидатель Сакач.

