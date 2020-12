СРИМСКА МИТРОВИЦА – Члени Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох и члени Здруженя гражданох Руснаци у Сримскей Митровици вчера, 30. децембра, отримали схадзку на хторей ше радзели о наиходзацих активносцох.

Радзело ше насампредз о тим як ше преслави Националне швето Руснацох 17. януара 2021. року, а на схадзки ше и анализовало цо поробене у тим року, з оглядом на епидемию коронавируса.

