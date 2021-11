Поражени у остатнїм колу

КЛЯЇЧЕВО/РУСКИ КЕРЕСТУР – Остатнє коло у єшеньскей часци Першенства, рукометаше Русина у Рукометней лиґи Сивер Сивер, одбавели всоботу 6. новембра, у хторим госцовали у Кляїчеве дзе су поражени од домашнього РК Кордун, з резултатом 26:21 (18:9).

Домашнї пред змаганьом на таблїчки бул лєпши лєм за єден бод, но на терену у першим полчасу, подполно надбавели рукометашох Русину, цо потвердзує и резултат од 18:9 за домашнїх.

За розлику од першей половки змаганя, друга часц цалком процивна. Од самого ґолмана, охрани, як и самих нападачох екипа функционовала барз добре.

У другим полчасу, Русин водзел з резулатом 12:8, но нажаль резултатска предносц нє потирвала.

За Русин бавели – Даниєл Милинкович, Михайло Мудри, Виктор Микита, Владан Боянович (1), Славко Гербут (4), Борис Югик (4), Мирослав Виславски, Владимир Мудри, Филип Орос (1), Петар Пирожек, Иґор Варґа (4), Филип Тома (7).

Тоту часц Першенства рукометаше Русина закончели на 6. месце зоз єдну побиду и єдним змаганьом зоз нєришеним резултатом.

