ШИД – У 21. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, фодбалере ОФК Бикич дома страцели од Гранїчару з Кузмину зоз 2:1, а ОФК Бачинци на госцованю у Куковцох страцели од Обилича 1993 зоз 4:1.

На таблїчки ОФК Бикич, и попри пораженя, затримал шесте место зоз 33 бодами, а ОФК Бачинци дванасти зоз 19 бодами.

У 22. колє ОФК Бачинци дочекую БСК зоз Бешеновама, а ОФК Бикич у Адашевцох будзе бавиц процив Гранїчара.

