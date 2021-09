ШИД – У штвартим колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим ґрупа Заход, ОФК Бачинци дома страцели од ЛСК з Латярку зоз 2:0, а у Ночаю Змай победзел ОФК Бикич зоз 5:4.

На таблїчки ОФК Бикич дзевяти зоз штирома бодами, а ОФК Бачинци тринасти зоз трома бодами.

У пиятим колє Ґраничар у Кузмину дочекує ОФК Бачинци, а ОФК Бикич Фрушку Гору.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)