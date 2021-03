Пораженє после 10 побидох на Ярашу

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзельовим змаганю, хторе отримане 28. марца у Руским Керестуре, ФК Русин, у 21. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор поражени од госцуюцого ФК Омладинац, з резултатом 1:3 (1:0).

Домашнї штредком першого полчасу почали водзиц зоз ґолом Матея Саянковича. Найконкретнєйши бавяч у домашнєй екипи сцекол свойому чуварови зоз лївого боку и скоро зоз „мертвогоˮ угла, помедзи заднього бавяча госцох и ґолмана, потрафел нєбранєну часц мрежи. После ище даскелїх нагодох Филипа Вуйовича и Бояна Бранковича, резултат першого полчасу ше нє пременєл.

У другим полчасу домашнї ґолман направел гришку кед сцел предриблац госцуюцого нападача. Таке „бавискоˮ Калинича драго коштало, же би и у шлїдуюцим нападу тиж достал „тунїˮ ґол.

На соботу, 3. априла, Русиновци буду госцовац у Зомборе дзе ше стретню зоз домашнїм ФК Жак-ом.

