Пораженє Сримцу дома од предостатнєй екипи на таблїчки

ШИД – У 18. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, фодбалере Сримцу у Беркасове дожили пораженє од Сримцу з Ярку, предостатнєй екипи на таблїчки зоз 2:1.

ОФК Бикич на госцованю у Адашевцох вицагнул бод процив Ґраничара 1:1, а Єднота у Шидзе тиж вицагла бод процив Слоґи з Чалми бавяци вировнато 3:3.

На таблїчки Сримец и далєй на другим месце зоз 36 бодами, ОФК Бикич шести зоз 32 бодами, а Єднота остатня, шеснаста, зоз лєм штирома бодами.

У 19. Колє, на нєдзелю, Обилич 1993 у Куковцох дочекує ОФК Бикич, Сримец у Беркасове дочека Ґраничар з Адашевцох, Шлєбода будзе домашня Єдноти.

