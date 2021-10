Пораженє у Бездану

БЕЗДАН – Рукометаше Русину всоботу 23. октобра одбавели 5. коло у своєй Рукометней лиґи сивер Сивер у Бездану процив екипи РК Ґрафичар од хторей страцели з резултатом 30:19 (13:9).

Домашнї Ґрафичар хвильково 1. на таблїчки, та ше могло обчековац нє таке лєгке змаганє. Рукометаше Русина добре „отворелиˮ змаганє, та по 20. минут резултат глашел 9:8 за домашнїх. По конєц першого полчасу, заш лєм Русиновци посцигую лєм єден ґол, док домашнї 4.

Подобна ситуация ше случує и у другей часци змаганя. При резултату 15:11 домашнї даваю 5 ґоли за шором, а нє доставаю анї єден. Иста слика ше повторела и при резултату 20:11 за домашнїх, хтори звекшую резултат на 25:12. Векша часц змаганя ше бавела добре, но на даскельо заводи направело ше нєзвичайни гришки, хтори процивнїк вихасновал и превжал предносц.

Ґоли за Русин на тим змаганю посцигли – Виктор Микита 5, Иґор Варґа и Филип Орос по 4 ґоли, Филип Тома и Мирослав Виславски дали по 2 ґоли, док Борис Югик и Владислав Салак дали по 1 ґол.

У шлїдуюцим колу Русин одбави сушедни дерби процив Борца зоз Бачкого Ґрачцу, а змаганє ше отрима у Керестуре, у Спортскей гали.

