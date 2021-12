ШИД – Локална самоуправа порихтана за жимске отримованє локалних драгох и, по словох руководительки Одсеку за инфаструктуру у Општинскей управи Драґици Милич, порихтани 25 тони солї и 60 тони такволаней ризли.

Отримованє драгох зверене подприємству „МНК“ зоз Шиду хторе з механїзацию будзе посиповац соль и ризлу на коло 80 километри локалних драгох.

