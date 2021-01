ШИД – У општини Шид порихтани за жимске отримованє локалних драгох на подручу општини, а по словох Драґици Милич, руководительки Служби за инфраструктуру Општинскей управи, обезпечени 60 тони солї и 80 тони ризли.

За отримованє драгох на явней набавки вибране подприємство „МНК“зоз Шиду и стара ше о 80 километрох драгох у Шидзе и главних драгох на валалох.

Драги од державного значеня у напряме гранїчних преходох Товарнїк и Принциповец з Републику Горватску, як и ґу авто-драги Беоґрад–Заґреб и у напряме Моровичу и Ямени отримує подприємство „Срем пут“ зоз Руми.

