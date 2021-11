Порушана акция збераня старих предметох од историйней вредносци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Секретар Месней заєднїци Руски Керестур Михайло Пашо, обвисцує гражданох Руского Керестура же би ше приключели акциї збераня старих стварох хтори пооставали по обисцох наших предкох, а хтори маю историйну и културну вредносц за руску заєднїцу.

Циль тей акциї, як визначел секретар Пашо, же би ше предмети хтори маю окремну историйну вредносц зачувало од препаданя и забуца, а хтори би у будучносци були виложени у музею у Руским Керестуре.

Затераз, предмети як цо – стари руски посцелї, мебель, традицийне руске облєчиво и обуй, алати, роботни машини, пейґли, кнїжки, судзини, образи и подобне, буду змесцени у просторе под трибинами у Спортскей гали, а док ше найдзе адекватна простория за музей, предмети буду премесцени.

З тей нагоди, кажде хто жада участвовац у тей акциї може ше явиц до Месней заєднїци, и на тот способ, за будуци ґенерациї зачувац руске културне нашлїдство.

