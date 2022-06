Порушана и гуманитарна акция за купованє електромоторного кочика за особу з Керестура

РУСКИ КЕРЕСТУР – Окрем збераня добродзечних прилогох за помоц чежко хорим дзецом, а хтори мож дац у вецей предавальньох у Руским Керестуре, тих дньох порушана ище єдна гуманитарна акция у хторей ше збера средства за купованє електромоторного инвалидского кочика особи з валалу.

Слово о Керестурцови хтори затераз жадал остац анонимни, а хтори у своїм 53-им року, и уж вецей роки пре пошлїдок хороти, мултиплей склерози, у инвалидским кочику. Окрем тей чежкей хороти, вон ше зочує и зоз атрофию мускулох пре хтору му потребни електромоторни инвалидски кочик же би ше шлєбодно могол рушац през валал.

Гуманитарну акцию порушали члени Месней заєднїци Руски Керестур, хтори и пренашли одвитуюци кочик, а за чийо комплетне опреманє будзе потребне назберац коло 60 000 динари.

Електромоторни кочик кошта 20 000 динари и напредок є достати од єдней особи з валалу, алє же би бул цалком функционални потребне залїпиц ґуми и докупиц два акумулатори хтори вєдно коштаю коло 34 000 динари.

Валалчанє хтори жадаю дац свойо доприношенє тей гуманитарней акциї можу то зробиц у Месней заєднїци, дзе поставена шкатула за добродзечни прилоги.

(Опатрене 20 раз, нєшка 20)