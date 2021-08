ШИД – Предсидатель Општини Шид Зоран Семенович приял городоначалнїка Чрномеля з Републики Словениї зоз сотруднїками, Андрея Ковшека, а з тей нагоди догварене сотруднїцтво, як и порушованє поступку братименя.

Городоначалнїк Чрномеля нащивел и Винарску ноц, як и културни и вирски будинки у Шидзе.

