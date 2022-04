Посадзени древка на Гиподроме и у лєшику

РУСКИ КЕРЕСТУР – У лєшику и на Гиподроме „Леї” всоботу, 16. априла, посадзени коло 550 платани, а акцию садзеня древкох орґанизовала Месна заєднїца и Явне комуналне подприємство „Руском”.

По словох секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, гоч саднїци, хтори достати од орґанизациї Посадз свой хладок (Посади свој хлад) зоз Нового Саду, требал сцигнуц ище у фебруару, орґанизаторе акциї з валалу го достали досц позно, аж у априлу пред шветами, а мож повесц же саднїци слабшого квалитету.

У тей еколоґийней акциї участвовали 35 активисти, по даскельо члени зоз валалских здруженьох – Конїцкого клубу „Русин”, ЗСР „Коляк”, Добродзечного огньогасного дружтва, Месного одбору Сербскей напредней странки, школяре керестурскей Основней школи зоз наставнїками, як и волонтере зоз валалу.

