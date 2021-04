Посадзени ище 780 древка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище єдну еколоґийну акцию всоботу, 3. априла, орґанизовала Месна заєднїца, кед на штирох локацийох – у парку, при Озерку, на гиподроме Леї и у Ризничовим парку, посадзени 780 древка, од чого 480 дуби и 250 баґрени.

У ожелєньованю Керестура, окрем главного орґанизатора Месней заєднїци, участвовали коло 35 особи, медзи хторима члени ЯКП Руском, Церковного одбору, Конїцкого клубу, Добродзечного огньогасного дружтва, як и волонтере з валалу. За остатнї шейсц мешаци у валалє посадзене коло 1.750 древка, а традицию ожелєньованя предлужи ше на єшень, кед у плану засадзиц тиж коло 1.000 древка, на рижних локацийох у валалє.

