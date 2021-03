Посадзени 200 баґренки и даскельо дуби

РУСКИ КЕРЕСТУР – Месна заєднїца у Руским Керестуре зоз роботну акцию вчера посадзела 200 баґренки и даскельо дуби у лєшику на початку Русинскей улїци на Ярашу.

Древка на допис зоз МЗ сцигли зоз Явного водопривредного подприємства „Води Войводиниˮ, а на роботну акцию одволали ше коло 20 особи, зоз МЗ, роботнїки зоз ЯКП „Рускомˮ, зоз огньогасного здруженя ДОД, даєдни гражданє цо жию у тей часци валала и ище дзепоєдни волонтере цо пришли помогнуц.

Попри тей акциї МЗ орґанизовала и одвоженє скоро мини-депониї, нєдалєко од того места, коло беґельчика КЦ-3. Од чисценя беґельчику ту остала громада наду и трави, а людзе нєодлуга почали и сами руцац шмеце. Зоз подприємства „Комфортˮ Иґора Раца пожичели їх утоварйовач, а зоз „Рускомуˮ трактор хтори на даскельо прикочох одвезол тоту громаду на шмециско.

