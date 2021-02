После вчерайшей схадзки Кризного штабу: Нєт попущованя мирох

БЕОҐРАД – Схадзка Кризного штабу, на котрей була анализована епидемиолоґийна ситуация, отримана вчера, а на нєй принєшена одлука же нєт попущованя постояцих мирох, преноша медиї.

Фаховци здогадую же и надалєй треба же бизме були осторожни, понеже числа хорих и госпитализованих и далєй вельки, и ище вчас за попущованє мирох.

Предсидатель Сербиї Александар Вучич на конференциї за медиї обявел же вчера сцигли 50.000 вакцини Спутнїк V за першу дозу, а друга сцигнє по конєц мешаца. Тиж, явносци сообщене же нєшка достанєме 500.000 вакцини продукователя Синофарм зоз Китаю, а по конєц мешаца ище 88.000 Файзеровей и помедзи 125.00 и 150.000 вакцини продукователя АстраЗенека.

На гражданох ше и далєй апелує же би ношели защитни маски и притримовали ше предписаних епидемиолоґийних мирох.

