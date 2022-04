РУСКИ КЕРЕСТУР – По законченю схадзки УО Рускей матки, у їх просторийох на Бориса Кидрича 60 у Спортскей гали, будзе отримана промоция Правопису руского язика зоз правописним словнїком авторох Гелени Медєши и проф. др Михайла Фейсу, и Малей историї Русинох автора Ивана Попа у виданю Рускей матки.

Орґанизатор промоцийох Руска матка, а як наявене, шицки нащивителє достаню безплатни прикладнїк спомнутих виданьох.

