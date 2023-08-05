После ТВ Маґазину будзе Широки план

НОВИ САД – У найновшим нєдзельовим Телевизийним маґазину буду приказани драгописни репортажи зоз Пули и зоз Хвару.

Такой после Телевизийного маґазину почнє емисия Широки план у котрей будзе емитовани знїмок тогорочного музичного фестивалу „Ружова заградка” котри отримани у марцу у Сербским народним театре у Новим Садзе.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.

Широки план почина на нєдзелю на 21 годзин, после Телевизийного маґазина.