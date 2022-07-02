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После ТВ Маґазину будзе „Широки план”

автор ртв/я. дюранїн 2. юлий 2022

НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о тим як мож уживац на танєчним подиюму, и о тим як у Коцуре зоз депониї направена желєна заградка.

У емисиї будзе емитовани и прилог зоз тогорочного Фестивалу рускей култури „Червена ружа” и зоз Канїжи дзе отримана манифестация „Камп мултикултурализма” на котрим ше у рижних бавискох змагали школяре стреднїх школох зоз Войводини.

У прилогу зоз польопривреди годно дознац як ше одвива жатва жита котра того року почала вчас, у коцурским хотаре ище 21. юния.

Такой по законченю Маґазина, на 21 годзин будзе емитовани юлийски „Широки план” котри будзе пошвецани Фестивалу рускей култури „Червена ружа”.

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