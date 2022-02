После 20 рокох паузи, ознова орґанизовани Бал Дома култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – После коло 20 рокох паузи всоботу, 19. фебруара, ознова орґанизовани Бал Дома култури у Руским Керестуре на хторим ше, у преважно рускей музики, вешелєли коло 80 нащивителє.

На Балу, хтори бул отримани у пополадньових годзинох у Ресторану Червена ружа, присуствовали нащивителє рижних ґенерацийох, векшина аматере и заняти у Доме култури, а орґанизаторе пририхтали и рижни награди за побиднїкох у франтовлївих бавискох.

Перша награда була додзелєна пари хтора одтанцовала перши танєц и з тим отворела тогорочни бал, другу награду достали побиднїки рулет-танцу, док трецу награду достал учашнїк балу хтори бул найшвидши у облєканю пасовей сукнї. Награди обезпечели – Дом култури, Национални совит и Новинско-видавательна установа Руске слово.

За добру музику и веселу атмосферу на балу бул задлужени, уж добре познати, Пицикато бенд у чиїм составе були – Танита Ходак, Кристиян Няради и Мирон Сивч, а орґанизаторе балу були Андрея Штефанко, Сашо Палєнкаш, Желько Ковач и Адриана Надь.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)