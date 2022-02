Поставене нове ошвиценє и обновени санитарни просториї у коцурскей школи

КОЦУР – Тих дньох закончена друга значна часц будовательнох роботох у школским будинку коцурскей Школи – обновени санитарни просториї, зоз нову керамику и санитариями.

Дзекуюци Здруженю особох зоз инвалидитетом Вербасу и Министерству за роботу и социялни питаня, Основна школа „Братство єдинство” у Коцуре достала финансийни средства у виносу од 3.995.941,65 динари за реновиранє санитарних ґузлох, уводзенє цеплей води и оспособйованє окремних тоалетох за школярох зоз инвалидитетом, у тоалетох и за дзивчата и за хлапцох.

Концом прешлого року поставене нове ошвиценє у шицких просторийох школи, тиж и у физкултурней сали, односно поставени ЛЕД грушочки чий вик 50.000 роботни годзини. Часц средствох за нове ошвиценє зоз ЛЕД жридлом шветлосци обезпечел Покраїнски секретарият за енерґетику, будовательство и транспорт, дзе коцурска школа конкуровала зоз проєктом „Шпоруюце ошвиценє”. Покраїнски секретарият обезпечел 70 одсто средствох од вкупней вредносци реконструкциї, односно винос од 2.057.324,23 динари, а остаток потребних средствох за реконструкцию вредносци 3.369.864,00 динари, обезпечела локална самоуправа.

Як заключела директорка Школи Сенка Мученски, цала реконструкция ошвиценя и санитарних просторийох, вкупней вредносци коло 7 милиони динари, допринєше приємнєйшему пребуваню у будинку як школяром, так и просвитним роботнїком и занятим у тей школи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)