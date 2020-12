Поставени вимонтировани знїмки „Костельниковей єшенїˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох, на Ют’юб каналу Дома култури Руски Керестур, поставени два знїмки зоз тогорочней манифестациї Костельникова єшень, на хторей отримани промоциї кнїжкох за дзеци и старших НВУ Руске слово.

Видеа зняти зоз телевизийну камеру Ку медиї, квалитетнєйшого су звуку, а монтажу видеох поробел Сашо Палєнкаш, хтори и означел минутажу знїмкох спрам авторох хтори наступели, пре лєгчейши прегляд.

Вимонтировани знїмки мож одпатриц на двох линкох – о представяню литератури за дзеци и о представяню литератури за старших.

