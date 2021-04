Поставени жардинєри опрез Мензи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Месна заєднїца у сотруднїцстве зоз ЯКП Руском з Руского Керестура тих дньох покладла жардинєри опрез погосцительного обєкту Менза у центру валала.

Понеже у тей часци центру пешаком, а окреме родичом зоз дзецми, уж длугши период очежани и нєбезпечни преход, жардинєри праве з тим цильом и поставени.

Окрем жардинєрох до хторих будзе посадзене квеце, ЯКП Комуналєц зоз Кули тих дньох випише и паркинґ места же би ше при гражданох пребудзело свидомосц о правилним паркированю, а кед будзе потреби, коло жардинєрох буду поставени и украсни ланци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)