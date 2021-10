Поставени контейнери за рециклованє скла и алуминиюму

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє гражданох Пакт Рутенорум (Pact Ruthenorum) у сотруднїцстве зоз волонтерску орґанизацию за очуванє животного штредку Треш гиро (Trash hero) и Явним комуналним подприємством Руском, всоботу 16. октобра поставели контейнери за зберанє алуминиюмского одпаду и скла, а одпадни батериї годно придац у фарбари Вортекс колор.

Так, опрез Спортскей гали и опрез ЯКП Руском, окрем контейнерох за пластичну ПЕТ амбалажу хтори були и потераз там, од соботи поставени и контейнери за скло и алуминиюм, та гражданє гоч кеди можу однєсц шмеце на рециклованє.

Спред орґанизациї Треш гиро надпомли же рецикловац мож лєм склєняни фляши, дунци або судзини, алє нє мож жвератка, скла з облакох, дзверох або подобне, а тиж наглашели и же би гражданє хтори ноша скло на рециклованє зняли закрутки зоз дунчикох або фляшох.

Зберанє рециклажного одпаду орґанизаоване по проєкту Recаn хтори реализує Пакт Рутенорум, а хтори ма циль ришованє еколоґийних проблемох през рижни роботни акциї и кампанї.

Окрем поставяня контейнерох, проєкт облапя и едукативни филм о рециклажи, хтори будзе емитовани прейґ дружтвених мрежох Пакт Рутеноруму, як и роботну акцию пораєня валалу хтора будзе орґанизована у складзе зоз вигодну хвилю.

Проєкт финансийно помогла општина Кула.

