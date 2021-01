ЖАБЕЛЬ – Явне комуналне подприємство „Чистота” зоз Жаблю, у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу Дюрдьов и Жабель, як и Туристичну орґанизацию општини Жабель, а по угляду на вельки вароши и туристични центри, у остатнїм тижню 2020. року поставели надпис двох местох општини Жабель – Жабель и Дюрдьов.

Надписи поставени на кружней драги Жабель–Дюрдьов, Нови Сад–Зренянин.

Як сообщене зоз ЯКП „Чистота”, исти таки надписи з менами местох пошвидко буду поставени и у других валалох општини.

