ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове прешлого мешаца поставени двацец нови столки з полного резбареного лїпового древа.

Столки поставени до двох шорох по пейц, з лївого и правого боку у штреднєй часци церкви. Перши двацец, исти таки столки, поставени у перших двох шорох опрез олтара, у маю прешлого року.

За новопоставени столки 500.000 динари додзелєла Општина Жабель по конкурсу прешлого року.

