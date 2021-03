ШИД – У сотруднїцтве локалней самоуправи и ЯКП „Страндард“ на городскей депониї шмеца придати на хаснованє розхладни контейнер за дочасово зазберованє загинутих животиньох.

З тей нагоди були присутни заменїк предсидателя Oпштини Дьордє Томич и помоцнїк предсидателя Oпштини Небойша Илич, а зазберованє загинутих животиньох, як гварене, почнє початком априла.

