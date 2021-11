КУЛА – У Кули, на Дзень општини, 16. новембра поставени фундаментни камень за вибудов фабрики за преробок парадичох у индустрийней зони.

Предсидатель Општини Кула, Дамян Милянич и совласнїк компаниї BFV–PROCESSING OF TOMATO AND FRUITS DOO KULA Зоран Рачич, у присустве своїх синох и сотруднїкох, положел фундаментни камень и зоз тим урядово означени початок роботох на вибудови фабрики, чий датум вибудови заплановани за 1. май шлїдуюцого року, а 15. авґуста 2022. року почина продукция.

Предсидатель Милянич гварел же вибудов новей фабрики подрозумює и запошльованє 100 нових роботнїкох, а по плану инвеститора, нарок ше у тей фабрики будзе прерабяц 50 000 тони парадичи.

Зоран Рачич, совласнїк компаниї, гварел же ше прави єден погон за преробок парадичох, чий капацитет коло 30 000 тони швижих парадичох, дзе ше як готови продукт достава томато маса, односно пире од парадичох, а предвидзене продукованє коло 5 000 тони. Плановане же ше проєкт будзе преширйовац по фазох, у хторих будзе пейц файти продуктох, а до проєкту ше уключел и Тетра Пак зоз 3 милионами евра. Вредносц проєкту 11 милиони евра.

