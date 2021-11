Постaвени сиґурносни камери у центру валала

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох, на инициятиву Месней заєднїци, у Руским Керестуре поставени сиґурносни камери у центру валала пре векшу безпечносц у транспорту.

Видео-надпатрунок реґиструє швидкосц превозки векшу од допущеней и други транспортни потупеня, а з локалней самоуправи за тоти наменки видвоєне 4 милиони динари.

Як за локални медиї виявел предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, камери за автоматску контролу транспорту ше указали як практични, понеже у тим случаю нєт потреби за интервенцию транспортного полицая, алє ше потупеня автоматски детектує и на основу запису и посила прейґ пошти прияву пре потупенє.

