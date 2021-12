Посцигнути солидни резултати

Од 15 колох кельо одбавени у єшеньскей часци першенства, фодбалере Русина 9 змаганя закончели як побиднїки, 5 змаганя страцели, док єдно змаганє одбавели нєришено. Русиновци дали вкупно 35 ґоли, а достали 24.

Єшеньска часц Першенства за фодбалерох Русина закончена. Наиходзаца павза, як и сам конєц рока, треба же би послужели за сумированє резултатох на желєним полю, як и активносци хтори нєобходни же би фодбалски клуб функционовал цо успишнєйше и надалєй. На тот завод, дорушиме ше лєм резултатох хтори посцигнути у першенствених змаганьох сениорскей екипи Русина у єшеньскей часци.

Подручна фодбалска лиґа Зомбор, спомнїме, пияти уровень змаганя у Сербиї, од вкупно осем лиґашских катеґорийох. Од 15 колох кельо одбавени у єшеньскей часци першенства, фодбалере Русина 9 змаганя закончели як побиднїки, 5 змаганя страцели, док єдно змаганє одбавели нєришено. Русиновци дали вкупно 35 ґоли, а достали 24.

Интересантне визначиц же на домашнїм терену, од 8 змаганьох, Русиновци победзелели лєм у 4-ох, док од 7 змаганьох у госцох, победзели у аж 5-ох змаганьох. Ридко хтора екипа на госцованьох така прешвечлїва з оглядом на тото же, у фодбалу окреме, познате кельо значи домашнї терен. Но, тренер Златко Саянкович ма толкованє прецо то так꞉

– Так ше потрафело же векшина фодбалерох тей екипи часто бави мали фодбал, та кед зме бавели як госци, вшадзи терени були кратши як у Керестуре. Нашим бавячом то очиглядно одвитовало, бо ше на кратшим терену лєпше знаходзели. На таким терену нє мали тельо беганя, алє важнєйша була технїка и знаходлївосц, док на керестурским Ярашу, хтори векши, требало вецей бегац, цо им нє одвитовало, бо физично нє були таки порихтани. Даскельо бавяче цагали бависко, алє екипа церпела – толкує тренер Саянкович и додава же су зоз 5. местом задовольни, но резултати би були ище лєпши кед би бавяче вецей робели на кондициї.

– Задовольни зме зоз пласманом. Випадло так як зме на початку и плановали, освоїц даяки 25 до 30 боди, а освоєли зме 28. Нєзадовольни сом лєм зоз тренираньом, и думам же би резултати були лєпши, кед би хлапци були дакус поряднєйши на змаганьох. Нє було нас так вельо, одприлики 13-ецерме бавяче хтори вше кружели, та нє було даякого вибору. Сезону зме почали зоз 18, 19 бавячами, алє чи пре роботу, чи пре хороту, або даяки други приватни причини, бавяче нє були часто на змаганьох – гвари Саянкович.

Но, найчастейши состав Русина през єшеньску часц першенства випатрал так – Деян Кронич, Филип Тома, Стефан Тома, Боян Голик капитен, Александар Кочиш, Владан Вуйович, Деян Павлович, Филип Вуйович, Оґнєн Маркович, Янко Кулич, Дарко Сушич, Матей Саянкович, Боян Бранкович, Деян Чернок, Андрей Малацко, Александар Тома, Ваньо Колошняї, Неманя Ковачевич и Божидар Чонка.

Помоцнєня хтори пришли влєце у преходним периодзе, були Сушич и Маркович. Дарко Сушич бул єден зоз найлєпших бавячох, як и ґолґетер, док за Оґнєна Марковича, могло би повесц же указал просекове одношенє ґу бависку, як и просекови талант. На концу спомнїме и бавячох хтори дали ґоли за Русин – Янко Кулич 10, Дарко Сушич 9, Матей Саянкович и Филип Вуйович по 4, Андрей Малацко и Александар Тома по 2, Боян Голик, Александар Кочиш, Боян Бранкович и Владан Вуйович дали по 1 ґол.

Кед слово о составу, як гварел тренер Саянкович, состав останє исти, и будзе шанси же ше даскельо домашнї бавяче хтори бавя за други клуби, пробую врациц до Русину. Но, як гвари, ище вше конкретней догварки нє було, тераз су шицки на заслуженим одпочивку, а з новима планами почнє ше од Нового року.

Зоз посцигнутим резултатом шицки можу буц задовольни, окреме кед ше ма у оглядзе же од 2. места, Русин заостава лєм за 4 боди. Освоєне 5. место цалком задоволююци пласман, но предлуженє першенства укаже чи амбициї ище можу буц векши, понеже то уж будзе лєм єден рок хтори нас дзелї од 100-рочнїци снованя ФК „Русинˮ.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)