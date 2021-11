ШИД – Спрам податкох хтори вчера сообщел директор Дома здравя др Крсто Куреш, на подручу општини Шид потераз дати 14.607 дози першей вакцини, 13.965 другей дози и 4.094 дози трецей дози.

На розполаганю єст „файзерово“, „синофармово“ и „спутнїково“ вакцини, а тиж ше одвива и вакцинованє процив вируса сезонского ґрипу.

На подручу општини и надалєй значне число позитивних на вирус корона и хвильково призначени 369 активни случаї.

