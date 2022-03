ШИД – Од розписованя явней оглашки за конкурованє младих малженских парох, нєповинчаних малженских парох, самохраних родичох або младих польопривреднїкох по 45 роки живота за доставанє безповратних средствох за купованє хижи на валалох у општини Шид, потераз сцигли штири прияви.

Зоз локалней самоуправи визначую же заинтересовани особи потребни информациї можу достац у Услуговим центру у улїци Цара Лазара або на телефон 710-230.

