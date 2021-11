Потримовка бебом котри родзени скорей часу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шветови дзень бебох котри народзени скорей часу, вчера означени и у центру валала. На инициятиву родичох Маї и Ґорана Римарових, а з вельку потримовку Месней заєднїци отримани символични сход и друженє з котрим дата потримовка найменшим геройом.

У пригодним амбиєнту, за наймладших нащивительох були порихтани балони, лакотки и други украси. Медзи рижнима фарбами заш лєм преовладовала лилова фарба котра и символизує найменши беби. Док родичи мали нагоду почерац искуства, а велї з присутних гварели же праве вони, або їх дзецко, беба народзена скорей часу.

На подобни способ, вчерайши дзень означени и у Кули на Площи опрез пошти, як и у Доме здравя Кула. Тиж так, з лилову фарбу на рижни способи означовало ше ширцом держави и швета.

